Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.210,81 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per lo S&P-500 , che si porta a 2.839,13 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,83%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,06%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti Utilities (+0,96%), Beni di consumo secondari (+0,86%) e Information Technology (+0,64%). Nel listino, i settori Telecomunicazioni (-1,16%) e Sanitario (-0,52%) sono stati tra i più venduti.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Travelers Company (+5,01%), General Electric (+4,51%), IBM (+2,24%) e Nike (+1,14%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Johnson & Johnson , che ha terminato le contrattazioni a -4,24%.



Affonda Procter & Gamble , con un ribasso del 3,12%.



Sotto pressione Chevron , che accusa un calo dell'1,14%.



Tentenna Caterpillar , con un modesto ribasso dello 0,84%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Netflix (+9,98%), Hasbro (+4,05%), Vertex Pharmaceuticals (+2,88%) e Lam Research (+2,81%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ctrip.Com International , che ha archiviato la seduta a -2,84%.



Crolla Ulta Beauty , con una flessione del 2,65%.



Scivola Mylan , con un netto svantaggio dell'1,66%.



In rosso Take-Two Interactive Software , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA