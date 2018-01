Pop Vicenza, Gdf sequestra 1,7 milioni a cinque imputati

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Vicenza, su richiesta della Procura, avrebbe eseguito sequestri conservativi per un valore totale di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di cinque degli imputati nell'inchiesta della Banca Popolare di Vicenza.



Sarebbero stati sequestrati beni per 346.000 euro a testa all'ex presidente Gianni Zonin, all‘ex Dg Samuele Sorato, all‘ex consigliere Giuseppe Zigliotto, all‘ex vice Dg dell‘area finanza Andrea Piazzetta e all‘ex dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Massimiliano Pellegrini.



I sequestri hanno riguardato disponibilità finanziarie detenute dai cinque imputati presso intermediari bancari, beni immobili e mobili e partecipazioni possedute in imprese.

