Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500 , che si porta a 2.713,06 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,99%), come l'S&P 100 (0,6%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti Energia (+1,53%), Information Technology (+1,09%) e Sanitario (+0,97%). Tra i piĆ¹ negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti Telecomunicazioni (-2,17%) e Utilities (-0,76%).



Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+2,72%), Exxon Mobil (+1,94%), Dowdupont (+1,57%) e United Technologies (+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intel , che ha chiuso a -3,39%.



Guadagno moderato per Verizon Communication , che avanza dello 0,89%.



Piccoli passi in avanti per Goldman Sachs , che segna un incremento marginale dello 0,33%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Ulta Beauty (+6,75%), Nvidia (+6,58%), Paypal Holdings (+3,94%) e Expedia (+3,09%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intel , che ha chiuso a -3,39%.



Giornata moderatamente positiva per Netease , che sale di un frazionale +0,96%.



Effervescente Dish Network , con un progresso del 5,13%.



Incandescente Comcast , che vanta un incisivo incremento del 2,55%.

