Poste Italiane consolida i rialzi. I broker consigliano "buy"

(Teleborsa) - Si muove al rialzo Poste Italiane , con profit dello 0,68%, dopo il forte balzo della vigilia, che ha fatto conquistare al titolo la maglia rosa nel paniere FTSE MIB.



A fare da assist alle azioni, è stato il nuovo piano strategico, accolto favorevolmente dal mercato, e presentato dall'AD Matteo Del Fante e dal CFO Roberto Giacchi alla stampa e alla comunità finanziaria.



Oggi, alcuni broker indicano "buy" come valutazione sul titolo. Si tratta di Kepler Cheuvreux che ha anche rivisto al rialzo il target price a 8,2 euro rispetto ai 7,08 euro delle attuali quotazioni. Banca Akros ha portato il prezzo obiettivo a 8 euro mentre Equita sim ha ritoccato all'insù il target a 8,1 euro, con giudizio "hold".



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla più grande infrastruttura di servizi in Italia rispetto all'indice di riferimento.



Il quadro tecnico di breve periodo di Poste Italiane mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,128 Euro. Rischio di discesa fino a 7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,256.



