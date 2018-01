Poste Italiane in denaro dopo partnership con Anima Holding e accordo con CDP

(Teleborsa) - Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane , che guadagna l'1,14%. La società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia ha chiuso una partnership con Anima Holding e un accordo con Cassa Depositi e Prestiti per aumentare redditività e servizi.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della più grande infrastruttura di servizi in Italia più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



L'esame di breve periodo di Poste Italiane classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,673 Euro e primo supporto individuato a 6,583. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,763.



