Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017. Dividendo in aumento a 0,42 euro

Profitti crescita e sopra le attese per Poste Italiane nel 2017. La società ha archiviato l'esercizio con un utile netto di 689 milioni di euro, in aumento dell'11% rispetto ai 622 milioni messi a bilancio nel 2016 e al di sopra delle attese degli analisti, mentre il risultato operativo segna un balzo del 7,8% a 1,123 miliardi di euro. I ricavi si attestanoi a 33,44 miliardi di euro (+1%).



Il cda proporrà ai soci un dividendo di 0,42 per azione, in aumento del 7,7% rispetto agli 0,39 euro per azione sull'utile netto 2016.



La raccolta cumulata diretta e indiretta è a 506,24 miliardi di euro, mostrando un incremento del 2,7%. La posizione finanziaria netta industriale mostra un avanzo di 1,029 miliardi di euro +15,2% rispetto all'avanzo di 893 milioni contabilizzato al 31.12.2016).



Matteo Del Fante, amministratore delegato del gruppo, ha commentato: «I risultati preliminari 2017 evidenziano la forza di Poste Italiane e la sua capacità di generare redditività, di fornire servizi di qualità ai clienti e nello stesso tempo di creare valore per gli azionisti e i dipendenti. I numeri confermano per il Gruppo Poste Italiane un trend di crescita in termini di ricavi, risultato operativo e utile netto. Il 2017 ha inoltre registrato un consistente aumento della raccolta BancoPosta e del risultato operativo di PosteVita. Incoraggiante l'aumento dei ricavi nel comparto pacchi, segno della capacità dell'azienda di cogliere le crescenti opportunità dello sviluppo dell'e-commerce in Italia. Tale incremento mitiga il calo previsto dei ricavi per il settore postale, legato alla attuale diminuzione dei volumi di corrispondenza».





© RIPRODUZIONE RISERVATA