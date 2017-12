Prelios, Burlington perfeziona acquisto del 44,8%. LancerÃ  OPA totalitaria

(Teleborsa) - Lavaredo, il veicolo di investimento irlandese che fa capo a Burlington, ha rilevato il 44,86% di Prelios da Pirelli, Intesa Sanpaolo , Unicredit e Fenice, al prezzo di 0,116 per azione.



L'acquisizione, spiega una nota, è stata perfezionata a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive a cui era subordinata l'esecuzione del contratto. Lavaredo dovrà ora lanciare un'OPA totalitaria obbligatoria sul resto delle azioni Prelios in circolazione.



L'annuncio fa seguito a quanto comunicato in data 26 luglio 2017 e 3 agosto 2017 sul contratto di compravendita di azioni sottoscritto da Burlington Loan Management.



In data 22 dicembre 2017 è stata ottenuta l' autorizzazione da parte della Banca d'Italia in relazione all'acquisto in via indiretta del controllo nel capitale di Prelios SGR S.p.A. e Prelios Credit Servicing S.p.A. conseguente al perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione da parte di Lavaredo. A seguito dell'ottenimento della suddetta autorizzazione, le parti hanno convenuto, mediante accordo integrativo del Contratto di Compravendita di fissare la data di perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione in data odierna 28 dicembre.

