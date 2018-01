Prelios: CdA ritiene congruo prezzo OPA Lavaredo

(Teleborsa) - Il Cda di Prelios ha espresso le proprie valutazioni in merito all'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria, avente ad oggetto massime 605.083.779 di azioni ordinarie Prelios, promossa da Lavaredo.



Il Cda all'unanimità ha ritenuto congruo il corrispettivo di 0,116 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta prevista dall'offerente.



Il corrispettivo di 0,116 per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, verrà corrisposto agli aderenti in data 9 marzo 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente.

