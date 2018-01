Protezionismo, Padoan preoccupato invita l'Europa a trovare una soluzione

(Teleborsa) - Il protezionismo continua a tenere banco al World Economic Forum di Davos. A puntare i riflettori sul tema l'ultimo annuncio di Trump in materia di dazi sull'import di lavatrici e di pannelli solari.



Occorre trovare in Europa una soluzione "non aggressiva, ma pacifica" al tema del protezionismo, ha spiegato il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo a una domanda al World Economic Forum. "Stiamo parlando di possibili minacce protezionistiche - ha aggiunto il ministro - è preoccupante e c'è necessità di rispondere".



Le preoccupazioni di Padoan in materia di dazi, arrivano dopo le posizioni critiche assunte dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal Premier italiano Paolo Gentiloni nei confronti dell'ultimo exploit di Trump.



E mentre Steven Mnuchin, Segretario al Tesoro statunitense rassicura che gli Stati Uniti sono "assolutamente" favorevoli al libero mercato, LG Electronics ha deciso di alzare i prezzi della maggior parte delle lavatrici che vende negli Stati Uniti,

