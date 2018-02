Prysmian, alza il velo sui risultati 2017

(Teleborsa) - Prysmian ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 7,9 miliardi, con una variazione organica del -0,1% a parità di perimetro e al netto di variazioni del prezzo di metalli e cambi.



L'Ebitda adjusted risulta in crescita a 733 milioni rispetto ai 711 milioni del precedente esercizio (+3,1%). Il Risultato Operativo di Gruppo è stato pari a 421 milioni rispetto a 447 milioni del 2016 (-5,8%).



L'Utile Netto è ammontato a 223 milioni (227 milioni di pertinenza dei soci della Capogruppo) rispetto a 262 milioni del 2016 (246 milioni di pertinenza dei soci della Capogruppo).



La Posizione Finanziaria Netta a dicembre 2017 è ammontata a 436 milioni, in miglioramento rispetto a 537 milioni a fine 2016.



"Il 2017 si è chiuso in linea con le aspettative – spiega Valerio Battista, Amministratore Delegato del Gruppo Prysmian - evidenziando una sostanziale stabilità dei ricavi organici con un miglioramento nel quarto trimestre".

