Prysmian si aggiudica gara per collegamento elettrico sottomarino Capri

(Teleborsa) - Prysmian ha vinto un bando di gara europeo e si è aggiudicata la realizzazione di un cavo di collegamento elettrico sottomarino a Capri. Si tratta di un contratto del valore di circa €40 milioni di euro. Il contratto è stato aggiudicato formalmente da Terna Rete Italia.



Il progetto prevede l'installazione "chiavi in mano" di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata (High Voltage Alternate Current - HVAC) da 150 kV dalla Stazione di Sorrento alla stazione elettrica posizionata nell'isola Ecologica di Gasto a Capri, lungo un tracciato che include circa 16 km di rotta sottomarina e 3 km sulla terraferma.



I cavi per il collegamento Capri - Sorrento saranno prodotti nel centro di eccellenza produttiva e tecnologica per cavi sottomarini del Gruppo di Arco Felice (Napoli). Prysmian sarà responsabile della posa del cavo sottomarino, realizzata con la nave posacavi del Gruppo "Cable Enterprise", e dei relativi componenti di rete ed opere civili specialistiche.



Il completamento del progetto è previsto nel 2019.





