Pubblica Amministrazione, Madia: una societÃ  partecipata su tre chiuderÃ 

(Teleborsa) - Prosegue il taglio delle società partecipate dallo Stato, con la promessa che una su tre, chiuderà o subirà un processo di fusione o di razionalizzazione. Lo ha affermato la ministra per Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, in un'intervista al Corriere della Sera, specificando che "c'è una struttura ad hoc al ministero dell'Economia, che ha ricevuto finora 8.771 piani di razionalizzazione delle partecipate".



Soffermandosi a parlare del rinnovo del contratto degli statali, che riguarda 245 mila lavoratori, la ministra ha chiarito che "non è una mancia elettorale ma il frutto di un lavoro complesso di 4 anni".

