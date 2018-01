RC Auto, prezzi in discesa ma 1,6 milioni di italiani pagheranno di piÃ¹

(Teleborsa) - Nell'ultimo mese il costo medio dei premi RC auto in Italia si è ridotto del 2,8% arrivando a 562.87 euro. Tuttavia sono circa 1,6 milioni gli automobilisti che, a causa di uno o più sinistri con colpa, vedranno comunque peggiorare nel 2018 la loro classe di merito, con relativo aumento del costo dell'RC auto.



La regione in cui, percentualmente, sono stati più numerosi gli automobilisti che hanno presentato denuncia di sinistro con colpa è stata l'Umbria (6,22%), seguita dalla Liguria (5,67%%) e dalla Toscana (5,48%), segnala Facile.it in base all'elaborazione su un campione di oltre 510.000 preventivi di rinnovo fatti a dicembre 2017 attraverso le pagine del portale.

Molise e Calabria, al contrario, quelle con le minori percentuali di automobilisti denuncianti (rispettivamente 1,53% ed 1,66%).



Guardando alle professioni, la maggiore percentuale di denunce si è riscontrata fra gli appartenenti alle professioni sanitarie (5,03%) che hanno preceduto pensionati (4,99%) ed insegnanti (4,98%). Ecclesiastici (2,58%) e forze dell'ordine (2,79%) quelli che, nel campione analizzato, hanno fatto ricorso meno spesso alle assicurazioni per denunciare un sinistro.

