Recordati sotto pressione. Pesa giudizio di Credit Suisse

(Teleborsa) - Sotto pressione a Piazza Affari, Recordati che tratta con una perdita dell'1,42% a 37,38 euro per azione.



A dare una spinta al ribasso Credit Suisse che ha abbassato il giudizio del gruppo farmaceutico a "underperform" portando il prezzo obiettivo a 37 euro.



Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Recordati . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società farmaceutica evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,65 Euro. Primo supporto a 36,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 36,57.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)















© RIPRODUZIONE RISERVATA