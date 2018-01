Rendimenti in rialzo nell'asta di BTP a tre e sette anni

(Teleborsa) - Rendimento in rialzo nell'ultima asta di BTP a tre e sette anni.



Il Tesoro ha collocato i titoli triennali con un rendimento lordo che torna positivo allo 0,04%, segnando un aumento di 6 punti base.



Sulla scadenza a sette anni il rendimento sale all'1,35% rispetto all'1,21% della precedente asta.



Per quanto riguarda la domanda, sono stati assegnati 3 miliardi di euro di BTP a tre anni a fronte di richieste per 4,6 miliardi. Collocati altri 3 miliardi di euro per il BTP a sette anni a fronte di una richiesta di 4,2 miliardi.

