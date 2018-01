Reno de Medici: conversione per le azioni di risparmio dal 1Â°al 28 febbraio

(Teleborsa) - Reno de Medici rende noto che dal 1° al 28 febbraio 2018 decorre un periodo di esercizio della facoltà di conversione delle azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie Reno de Medici, nel rapporto di una azione ordinaria di nuova emissione, godimento 1° gennaio 2017 (cedola n. 11) contro annullamento e sostituzione di una azione di risparmio convertibile, godimento 1° gennaio 2017 (cedola n. 11).



La facoltà di conversione potrà essere esercitata dagli azionisti tramite i rispettivi intermediari depositari ovvero, per i possessori di azioni di risparmio non ancora dematerializzate, tramite un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato presso Monte Titoli contro consegna dei certificati rappresentativi delle azioni stesse.



Le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione saranno immesse, in regime di dematerializzazione, nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli.







© RIPRODUZIONE RISERVATA