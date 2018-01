Reti, Inwit e Rai Way penalizzate dagli analisti

(Teleborsa) - Sessione negativa per gli operatori di rere Inwit e Rai Way , che cedono rispettivamente l'1,93% e lo 0,78% sul listino milanese.



Oggi Jefferies ha tagliato il giudizio su Inwit a "underperform" confermando il target price a 5 euro, e quello su Rai Way a "hold" con prezzo obiettivo a 5,2 euro.

