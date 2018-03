Rifinanziato Contratto di Sviluppo, dal CIPE 850 milioni

(Teleborsa) - Il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha rifinanziato oggi, 28 Febbraio, con 850 milioni di euro il Contratto di Sviluppo, l'incentivo di Invitalia che sostiene i grandi investimenti.



Fino ad oggi, sono 113 le imprese finanziate con questo strumento, che hanno attivato 4,2 miliardi di euro di investimenti con quasi 60.000 posti di lavoro creato o salvaguardati.



Delle imprese finanziate, oltre il 60% operano nel settore dell'industria, circa il 30% nella trasformazione dei prodotti agricoli e circa il 16% nel Turismo.



L'ultimo rifinanziamento del Contratto di Sviluppo risale al 2016, con uno stanziamento di 916,500 milioni di euro dal CIPE.



Il Contratto di Sviluppo, favorisce la realizzazione di programmi per la riqualificazione settoriale e lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione; facilita la creazione di reti di impresa e di filiere produttive integrate; sostiene investimenti di dimensioni rilevanti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.



L'investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di euro.



Invitalia gestisce il Contratto di Sviluppo: riceve le domande, valuta i progetti, concede ed eroga le agevolazioni.



Il Decreto del Ministero del Sviluppo Economico dell'8 novembre 2016 ha apportato alcune modifiche alle procedure. Due le novità più importanti: Fast Track: la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni. Avvio del programma di sviluppo entro 6 mesi dalla determina, completamento del programma di investimenti entro 36 mesi; Accordo di Sviluppo: l'introduzione di una nuova procedura a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni.

