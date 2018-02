Rinnovabili, Enel vende quota minoranza due impianti in Canada

(Teleborsa) - Enel , attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, (EGPNA), ha firmato un accordo di partnership con la Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), a cui venderà il 49% delle azioni dei due parchi eolici Riverview (115 MW) e Fase 2 di Castle Rock Ridge (30,6 MW) che verranno realizzati nella provincia di Alberta, in Canada.



Il corrispettivo totale della vendita sarà pagato alla chiusura dell'operazione e definito al momento dell'entrata in esercizio degli impianti, prevista per la fine del 2019.



A seguito del completamento della transazione, EGPNA continuerà a gestire, operare e assicurare la manutenzione di entrambi i parchi eolici, in cui manterrà una quota di maggioranza del 51%.

