Risparmio gestito, la raccolta netta sfiora i 100 miliardi nel 2017

(Teleborsa) - La raccolta netta del risparmio gestito sfiora i 100 miliardi di euro nel corso del 2017. L'anno si è chiuso infatti con un saldo positivo per oltre 97 miliardi di euro e un patrimonio record dell'industria a 2.089 miliardi, fa sapere Assogestioni nella mappa trimestrale.



Il quarto trimestre ha visto invece un saldo di raccolta netta positivo per oltre 17,3 miliardi di euro, trainata dai circa 20 miliardi affluiti nelle gestioni collettive.



Il 2017, spiega l'Associazione del risparmio gestito, ha segnato una netta prevalenza dei fondi aperti che in dodici mesi hanno raccolto 77 miliardi (di cui 19,4 miliardi nel quarto trimestre), grazie soprattutto ai fondi obbligazionari (+29,4 miliardi nei dodici mesi).



Il dato relativo ai mesi tra ottobre e dicembre conferma inoltre il successo dei Pir a un anno dal lancio di questi strumenti. Sono 33 le case prodotto che promuovono fondi aperti Pir compliant, che hanno raccolto 3,4 miliardi nel quarto trimestre e 10,9 miliardi da inizio anno. Alla fine del 2017 essi rappresentano un patrimonio di 15,8 miliardi, di cui circa 4 miliardi da fondi pre-esistenti.

