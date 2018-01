Ruffini: "Fisco deve essere un servizio per il Paese".

(Teleborsa) - "La prossima settimana vedrà finalmente la luce la riorganizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate, fortemente voluta dal Ministero dell'Economia per stare al passo con il fuso orario del Paese". Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel suo intervento al Forum Tax a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.



Ruffini ha spiegato che la riorganizzazione delinea le attività dell'Agenzia "secondo diverse tipologie e quindi avremo settori per persone fisiche, per PMI e per grandi imprese. Dobbiamo adattarci alla società che ci circonda e non il contrario, perché il fisco deve essere un servizio per il Paese".



Secondo Ruffini, il fisco deve essere visto come "tutor" e non come "una macchina che aspetta che qualcuno sbagli per poterlo sanzionare".



Tema cruciale rimane il recupero dell'evasione fiscale e che "la tendenza è verso un progressivo aumento del recupero dell'evasione". Sul tema si è espresso anche il viceministro dell'Economia, Luigi Casero che ha spiegato che il "2017 non si discosterà dai livelli di recupero del 2016"

