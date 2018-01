Ryanair per la prima volta riconosce un sindacato dei piloti

(Teleborsa) - Ryanair ha annunciato di aver firmato un accordo che riconosce BALPA (British Airline Pilots Association), associazione che riunisce circa 10 mila piloti, come organismo di rappresentanza nel Regno Unito. Ryanair era in trattative con BALPA da dicembre, quando la società aveva promesso di riconoscere i sindacati dei piloti di fronte alle crescenti tensioni sociali all'interno dell'azienda.



Una portavoce di Ryanair ha confermato all'agenzia AFP (Agenzia France-Press) che si è trattato del primo accordo di questo tipo firmato nella storia di Ryanair con un sindacato. La compagnia accoglie con favore questo progresso sociale in una dichiarazione, spiegando che è tanto più importante se si considera che il Regno Unito ospita quasi un quarto degli aerei della compagnia e più del 25% dei suoi piloti.



L'annuncio giunge dopo che tutti i piloti britannici di Ryanair, inclusi quanti in forza nella base di Stansted, a nord di Londra, che avevano rifiutato condizioni di pagamento migliori sino alla fine dell'anno scorso, hanno recentemente accettato un aumento di stipendio fino al 20%. La low cost irlandese si rammarica, tuttavia, che i negoziati si "stiano trascinando" con i sindacati dei piloti in altri paesi in cui ha basi, Italia compresa.



"I rapidi progressi nel Regno Unito sono in netto contrasto con quanto avviene altri stati europei - ha da parte sua commentato Eddie Wilson, capo dello staff Ryanair - in cui siamo ancora in attesa di risposte sulle nostre proposte di riconoscimento e in cui i sindacati non sono riusciti a decidere aumenti salariali significativi per i nostri piloti".



Con la sua apertura verso i sindacati e con gli aumenti dei salari, Ryanair sta cercando di rispondere ai "disordini sociali" del Gruppo, che erano venuti alla luce nel settembre dell'anno scorso con un'ondata di cancellazioni di voli su larga scala, ma "giustificati" dall'azienda per problemi nel fissare i turni dei piloti.



Iniziativa che non ha però impedito alla low cost irlandese di affrontare il primo sciopero dei suoi piloti in Germania prima di Natale. Per quanto riguarda l'Italia, un "preavviso" di astensione dal lavoro è stato annunciato per il 10 febbraio.

