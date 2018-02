Ryanair, traffico ancora in forte crescita grazie alle tariffe sempre piÃ¹ low cost

(Teleborsa) - Traffico in crescita e capacità di riempimento in crescita per Ryanair , che ha annunciato oggi i dati relativi all'andamento del traffico a gennaio.



La compagnia low cost britannica ha riportato una crescita del traffico passeggeri del 6% a 9,3 milioni di clienti ed un coefficiente di riempimento cresciuto di un punto percentuale al 91%. Il traffico annuo cumulato è aumentato del 9% arrivando a gennaio a 129 milioni di clienti.



Secondo Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer Ryanair, la crescita del traffico è stata favorita dalle tariffe più basse. "Nel corso del 2018 i clienti Ryanair possono aspettarsi tariffe ancora più basse e una migliorata customer experience grazie alle implementazioni del nostro programma Always Getting Better", ha aggiunto il responsabile commerciale del vettore irladese.

