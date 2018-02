Safe Bag sigla lettera d'intenti per rilevare PackandFly, titolo in rally

(Teleborsa) - Safe Bag ha siglato una lettera d'intenri per l'acquisto del 51% di PackandFly Group, principale operatore russo attivo anche in Europa ed Asia, presente in 24 aeroporti con circa 60 punti vendita ed un fatturato di gruppo atteso nel 2017 di 16 milioni di euro.



Il Gruppo PackandFly, fondato nel 2011, è fortemente radicato in Russia con 17 aeroporti (tra cui quelli di Mosca Domodedovsky, Mosca Sheremetyevo e San Pietroburgo) e presente anche in Lituania, Kyrgyzstan, Lettonia ed Estonia, principalmente nelle capitali. Negli ultimi anni ha inoltre avviato una campagna di penetrazione in Asia, acquisendo l'aeroporto di Krabi in Thailandia.



L'operazione e la determinazione del prezzo finale sono subordinati all'esito positivo della due diligence (contabile, legale, fiscale e di business), che verrà avviata nei prossimi giorni e che si prevede di poter portare a termine entro maggio, con l'obiettivo di finalizzare l'operazione entro il prossimo 15 luglio 2018.



"Questo accordo rappresenta l'inizio di una nuova strategia di crescita", afferma Alessandro Notari, Amministratore Delegato della Safe Bag, che si propone così anche creare sinergie per entrambi i gruppi e valore per gli azionisti di safe Bag. "Vogliamo crescere velocemente ed in maniera esponenziale ed il miglior modo per farlo è crescere per linee esterne", conclude.



Frattanto, il titolo Safe Bag viaggia in forte rialzo in Borsa con un rialzo del 3,54% a 5,56 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,767 e successiva a 6,087. Supporto a 5,447.





