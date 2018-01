Saldi, partenza deludente. Vendite solo in outlet e boutique d'alta moda

(Teleborsa) - Deludente l'andamento dei primi giorni di saldi, con gli italiani sempre più restii ad approfittare degli sconti di fine stagione.



Bene le vendite solo nei grandi outlet e nelle boutique d'alta moda, che tra venerdì e domenica hanno registrato non solo grandi numeri sul fronte delle presenze, ma anche un incremento del giro d'affari rispetto allo scorso anno, con vendite in aumento mediamente del +5% rispetto ai saldi del 2017. Si tratta però di una illusione ottica: a spingere gli acquisti, specie nelle città a forte vocazione turistica come Roma, Milano e Firenze, sono stati soprattutto i turisti stranieri (russi, cinesi e giapponesi in testa), che dalle prime ore dei saldi hanno fatto la fila davanti ai marchi dell'alta moda o negli outlet alle porte delle grandi città, spiega il Codacons.



Molto diversa la situazione nei negozi ubicati in periferia o nei centri commerciali: qui le vendite, infatti, non sono decollate, e si registra una generale prudenza da parte dei consumatori italiani, che nei primi giorni di saldi hanno preferito girare e osservare le vetrine ma non hanno effettuato acquisti.



Per tale motivo – spiega l'associazione dei consumatori – si confermano al momento le previsioni negative sull'andamento dei saldi di fine stagione, che appaiono sempre più obsoleti e superati dal commercio online e da promozioni speciali come il Black Friday.

