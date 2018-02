SEA Prime e BMW Italia protagoniste di una "svolta green"

(Teleborsa) - SEA Prime, società del Gruppo SEA, che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ha rafforzato la sua collaborazione con BMW Italia, filiale italiana della rinomata casa automobilistica tedesca, diventando protagonista di una "svolta green" nei servizi al cliente. Il nuovo accordo segue l'allestimento di un BMW Business Center all'interno dello scalo di Milano Linate Prime.



A partire da da marzo 2018 tutte le auto BMW dedicate al trasporto dei clienti saranno ibride plug-in. Il nuovo accordo, che segue l'allestimento di un BMW Business Center direttamente all'interno dello scalo di Milano Linate Prime, prevede l'offerta di un nuovo servizio con le auto BMW Serie 7 ibride plug-in per il trasporto sottobordo dei passeggeri.



A complemento del servizio, verranno inoltre predisposti stalli dedicati alle auto elettriche dove sarà offerta la ricarica a tutti i clienti dagli scali business aviation di Milano Prime.



L'accordo si inserisce in un contesto di forte crescita per i due maggiori scali milanesi: Milano Linate Prime ha registrato un'importante crescita dei voli anche nel corso del 2017 (+3%), catalizzatore del traffico in Italia e uno degli scali maggiormente in crescita anche a livello europeo grazie ai grandi eventi ospitati da Milano, come il salone del Design, le settimane della Moda e il GP di Monza, i concerti e le gare sportive ed anchje il turismo di lusso e di affari (cosiddetto traffico "bleasure").





