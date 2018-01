Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 26.616,71 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo S&P-500 , che termina la giornata a 2.872,87 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,54%), come l'S&P 100 (1,3%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti Sanitario (+2,17%), Information Technology (+1,64%) e Industriale (+1,13%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Intel (+10,55%), Pfizer (+4,78%), 3M (+2,46%) e Microsoft (+1,85%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -1,39%.



Andamento cauto per Procter & Gamble , che mostra una performance pari a +0,02%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intel (+10,55%), Maxim (+7,06%), Jd.Com (+6,65%) e Mercadolibre (+6,05%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Wynn Resorts , che ha terminato le contrattazioni a -10,12%.



In caduta libera Regeneron Pharmaceuticals , che affonda del 4,46%.



Si muove sotto la parità Starbucks , evidenziando un decremento dello 0,46%.



Pesante Hasbro , che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.

