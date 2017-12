Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,26% a 24.837,51 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500 , che si ferma a 2.687,54 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,1%), come l'S&P 100 (0,1%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Telecomunicazioni (+0,52%), Utilities (+0,47%) e Finanziario (+0,41%).



Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+1,04%), Travelers Company (+0,67%), Caterpillar (+0,57%) e IBM (+0,57%).



Tra i best performers del Nasdaq 100, Netflix (+3,47%), Liberty Interactive (+1,72%), Take-Two Interactive Software (+1,66%) e Charter Communications (+1,43%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Netease , che ha chiuso a -3,23%.



Pesante Monster Beverage , che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.



Micron Technology scende dell'1,58%.



Calo deciso per Jd.Com , che segna un -1,56%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA