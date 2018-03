Semiconduttori, Microchip Technology rileva Microsemi

(Teleborsa) - Nuove aggregazioni nel comparto dei semiconduttori.



Microchip Technology rileverà Microsemi per 8,3 miliardi di dollari, dando vita ad una realtà aziendale in grado di produrre semiconduttori per molti settori, da quello aerospaziale - Microsemi è il più grande fornitore di chip per apparecchiature militari e aerospaziali - a quello dei beni di largo consumo.



Nel dettaglio, la società statunitense metterà sul piatto 68,78 dollari per ogni azione della connazionale, cifra che rappresenta un premio del 7% rispetto alla chiusura dei titoli Microsemi registrati la vigilia.



Microchip Technology ha dichiarato che l'acquisizione, che dovrebbe essere finalizzata nel secondo trimestre del 2018, aumenterà immediatamente i propri utili per azione.



Più che positiva l'accoglienza degli investitori: in questo momento i titoli Microchip avanzano a Wall Street del 4,65%, quelli di Microsemi del 5,49%.

