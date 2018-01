Settimana dedicata alla BCE. GiovedÃ¬ la decisione sui tassi

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per la riunione della Banca Centrale Europea (BCE) in calendario questa settimana, per conoscere quali saranno le future mosse di politica monetaria dell'istituto.



La decisione sui tassi è attesa per giovedì 25 gennaio 2018. Secondo gli esperti il costo del denaro rimarrà invariato almeno fino al prossimo marzo 2019 mentre è previsto per marzo 2018 lo stop al quantitative easing.



Nel verbale dell'ultimo meeting di politica monetaria, invece, è emersa la volontà di mutare gradualmente il linguaggio che accompagna sia la decisione sui tassi che la cosiddetta "forward guidance", ossia le prospettive di medio periodo, per adattarla al mutato contesto. "Vediamo il bisogno di un graduale aggiustamento della nostra forward guidance in tutti i suoi aspetti se l'economia continua a crescere e l'inflazione a convergere verso il nostro obiettivo. Ciò non vuol dire che i cambiamenti saranno immediati" ha dichiarato di recente il vice Presidente della Banca Centrale Europea, Vitor Constancio.



Poco mossa la moneta unica europea nei confronti del biglietto verde, con scambi a 1,2247.

© RIPRODUZIONE RISERVATA