Snam rinnova il piano di buy-back. Titolo +2% in Borsa

(Teleborsa) - Il mercato premia la decisione di Snam di proseguire con il piano di buy-back.



La società energetica ha comunicato di aver rinnovato il programma di acquisto di azioni proprie (share buy-back).



Pertanto Snam ha stipulato un enhanced buyback agreement di durata non superiore a 2 mesi a decorrere dal 20 febbraio 2018.

Nell'ambito del programma, si legge in una nota, tra il 20 e il 22 febbraio 2018 Snam ha acquistato n. 995.178 azioni proprie al prezzo medio unitario di 3,6114 euro, per un controvalore complessivo di 3.593.977,52 euro.



Tra l'altro oggi Deutsche Bank ha migliorato il giudizio della società a "buy".



I titoli della big energetica stanno correndo a Piazza Affari con un rialzo del 2% a 3,706 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA