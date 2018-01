Spunti in acquisto su Poste Italiane

(Teleborsa) - Si muove in avanti Poste Italiane , con un +0,3%, dopo aver annunciato, la vigilia, la propria intenzione di aderire all'aumento di capitale da 300 milioni di Anima Holding, di cui Poste detiene una partecipazione pari a circa il 10,04%.



La società ha inoltre fatto sapere di aver aver avviato l'iter di costituzione di un istituto di moneta elettronica nell'ambito del Gruppo.





A livello comparativo su base settimanale, il trend della più grande infrastruttura di servizi in Italia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Poste Italiane rispetto all'indice.



Le implicazioni di medio periodo di Poste Italiane confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6,705 Euro con primo supporto visto a 6,675. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,655.



© RIPRODUZIONE RISERVATA