Starbucks crolla al Nasdaq. Non convincono outlook e vendite

Pioggia di vendite su Starbucks , che paga i conti al di sotto delle aspettative e il debole outlook sulle vendite di caffè nel 2018.



La catena di caffetterie ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 2,25 miliardi di dollari, o 1,57 dollari ad azione, in forte crescita rispetto ai 751,8 milioni, o 51 cent ad azione, dello stesso periodo dell'anno precedente grazie ad un beneficio di natura fiscale. Al netto di questo, l'utile per azione è di 58 cent e batte i 57 centesimi del consensus.



I ricavi sono aumentati del 6% a livello record di 6 miliardi di dollari, deludendo però il consensus di 6,18 miliardi.



La società ha avvertito che quest'anno le vendite globali di caffè dovrebbero collocarsi nella parte bassa dei target.



In questo momento il titolo cede il 6,47% sul Nasdaq di Wall Street.

