Stati Uniti, a febbraio in aumento l'attivitÃ  dei servizi

(Teleborsa) - In aumento l'attività dei servizi negli Stati Uniti di febbraio che sale centrando le attese degli analisti.



L'indice PMI dei servizi elaborato da Markit, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, è confermato in salita a 55,9 punti rispetto ai 53,3 di gennaio. Il consensus indicava un miglioramento a 55,9 punti.



L'indice, restando comunque sopra la soglia dei 50 punti, segnala ancora un'espansione del settore terziario.



Di conseguenza, l'indice composito, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, si attesta a 55,8 punti in salita dai dai 53,8 di gennaio. Il dato è leggermente al di sotto delle attese che stimavano un livello a 55,9 punt

