Stefanel completa piano ristrutturazione e rafforzamento. River Tre al 71% del capitale

(Teleborsa) - Stefanel annuncia il completamento dell'operazione di ristrutturazione e rafforzamento patrimoniale per 2,8 milioni di euro, con sovrapprezzo di 7,2 milioni, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro.



L'aumento si realizza mediante l'emissione di 206.944.327 azioni ordinarie al prezzo unitario di 0,0483 euro da offrire in via riservata a River Tre, anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili, entro la data del 31 dicembre 2017, e l'emissione entro il 31 dicembre 2017 di 15 mila strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di 15 milioni di euro denominai "SFP Stefanel", il cui relativo apporto sarà destinato ad apposita riserva indisponibile di patrimonio netto.



Pertanto, le banche creditrici hanno provveduto a cedere a River Tre una porzione dei propri crediti vantati nei confronti della società per un ammontare complessivo pari a 23,5 milioni di euro al prezzo complessivo di 1 euro, maggiorato di un earn out sino a 25 milioni di euro.



River Tre ha sottoscritto e liberato l'Aumento di Capitale riservato per un valore pari ad 10.000 euro, a fronte dell'emissione di 206.944.327 azioni ordinarie non quotate, in seguito già accreditate sul conto di River Tre. River Tre arriverà così a detenere il 71% del capitale sociale di Stefanel.



Inoltre, Stefanel ha emesso SFP Stefanel per un valore nominale pari a Euro 15.000.000,00 sottoscritti da River Tre per 14,1 milioni di euro,da Banca Monte dei Paschi di Siena per 398 mila euro, da Unicredit per 350 mila euro e da Banco Popolare per 154 mila euro. Le banche finanziatrici hanno rinunciato ai diritti patrimoniali previsti dal Regolamento degli SFP Stefanel in

accrescimento della porzione di SFP sottoscritta da River Tre.



Infine, in esecuzione dei contratti di finanziamento perfezionati in data 30 novembre 2017 è stato erogato un finanziamento da parte delle banche di circa 11 milioni di euro al tasso convenzionale del 9% annuo, in seguito già erogato dalle banche identificate nell'Accordo.

