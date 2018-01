Stefanel, Cristiano Portas Ã¨ il nuovo amministratore delegato

(Teleborsa) - Cristiano Portas è il nuovo Amministratore Delegato di Stefanel . Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione che ha nominato Portas in sostituzione di Stefano Visalli, che il Consiglio di Amministrazione tenutosi lo scorso 21 dicembre aveva nominato provvisoriamente Amministratore Delegato in attesa della valutazione della candidatura del dott. Portas da parte del suddetto Comitato.



Il dott. Visalli, che ha contestualmente rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato, rimanendo Consigliere della Società, ha rinunciato ad ogni compenso per la carica ricoperta di Amministratore Delegato e Consigliere. Il dott. Visalli detiene, indirettamente, una partecipazione di minoranza in River Tre S.p.A., società controllata da Trinity Investments Designated Activity Company e titolare del 71% del capitale sociale della Società.



Al dott. Portas sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri per la gestione ordinaria della Società e del gruppo Stefanel, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione sulle cosiddette materie significative. Il dott. Portas detiene, indirettamente, una partecipazione di minoranza in River Tre S.p.A..

© RIPRODUZIONE RISERVATA