STM: +32,6% ricavi trimestre. Bozotti: "Dati estremamente solidi"

(Teleborsa) - STM ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con ricavi netti in aumento del 32,6%, anno su anno. Il margine lordo ha raggiunto il 40,6% ed il margine operativo il 16,5%. L'utile netto ha registrato un forte progresso, sia in termini sequenziali sia nel confronto anno su anno, passando a 308 milioni di dollari, (0,34 dollari per azione dopo la diluizione), rispetto a un utile netto di 236 milioni di dollari, (0,26 dollari per azione dopo la diluizione,) riportato nel trimestre precedente e, a un utile netto di 112 milioni di dollari, (0,13 dollari per azione dopo la diluizione) riportato nel quarto trimestre del 2016.



"Su base sequenziale - ha commentato Carlo Bozotti, President & CEO di STMicroelectronics, i ricavi del quarto trimestre hanno mostrato una crescita del 15,5%, una performance sensibilmente superiore alla consueta stagionalità e di 200 punti base oltre il punto superiore della nostra guidance, grazie principalmente ai ricavi migliori delle attese nei prodotti di imaging e nei microcontrollori". ST - ha aggiunto Bozotti - ha concluso il 2017 con "dati estremamente solidi".



I ricavi netti del 2017 sono aumentati del 19,7% grazie a una solida crescita nell'insieme dei gruppi di prodotto e delle regioni geografiche; il margine lordo è progredito di 400 punti base, il margine operativo è aumentato di 880 punti base all'11,9% e l'utile netto è migliorato di 637 milioni di dollari a 802 milioni di dollari.



La Società ha distribuito agli azionisti dividendi cash per 54 milioni di dollari nel quarto trimestre e per 214 milioni di dollari nell'anno 2017. Inoltre, nel corso del 2017 la Società ha lanciato e completato un programma di riacquisto di 18,6 milioni di azioni proprie per un valore complessivo di 297 milioni di dollari.



Meno rosee le stime per il primo trimestre dell'anno, pesa impatto euro forte. "Alla luce di una domanda che si mantiene sostenuta nell'insieme dei gruppi di prodotto e delle regioni geografiche - ha spiegato Bozotti - per il primo trimestre prevediamo da un lato una tendenza migliore della stagionalità per le applicazioni di Smart Driving e Internet of Things e, dall'altro, una dinamica sfavorevole dovuta alla stagionalità per le applicazioni per smartphone. Su questa base, e in considerazione della crescita dei ricavi nettamente superiore alle attese riportata nel trimestre precedente, nel primo trimestre ci aspettiamo un calo sequenziale dei ricavi di circa il 10%, equivalente ad un aumento rispetto ad un anno prima di circa il 22%, come valore intermedio della nostra guidance, e una diminuzione del margine lordo che, come valore intermedio, dovrebbe essere intorno al 39,5%".



Questa previsione - si legge nella nota di STM - si basa su un tasso di cambio presunto effettivo di circa 1,18 dollari = €1,00 per il primo trimestre 2018 e include l'impatto dei contratti di hedging in essere. Il primo trimestre si concluderà il 31 marzo 2018.



La società prevede di investire tra un miliardo e 1,1 miliardi di dollari nel 2018, con l'obiettivo di sostenere il previsto mix del portafoglio prodotti e alimentare, una crescita dei ricavi robusta nella seconda metà del 2018 rispetto al primo semestre.



Cambiamento nel management. STM fa sapere inoltre che Carlo Ferro, Chief Financial Officer e Presidente di Finanza, Affari Legali, Infrastruttura e Servizi ha informato la Società dell'intenzione di lasciare la sua posizione contemporaneamente al President & CEO di ST Carlo Bozotti, il cui mandato si concluderà al termine dell'Assemblea generale annuale degli Azionisti per perseguire altre opportunità personali. Ferro rimarrà Presidente della consociata italiana di ST fino alla fine del 2018. Come successore di Bozotti è stato proposto Jean-Marc Chery, attuale vice-amministratore delegato, all'insegna della continuità della strategia, dei piani e della cultura di management.

