STMicroelectronics in pole position sul FTSE Mib

(Teleborsa) - L'euforia dei tech USA e le vendite boom di chip mettono le ali a STMicroelectronics .



Il produttore di semiconduttori sta correndo a Piazza Affari con un rialzo del 2,12%, sovraperformando il settore tecnologico europeo, pure positivo con un rialzo dello 0,66% sul relativo DJ Stoxx.



Ieri la Semiconductor Industry Association ha fatto sapere che a novembre le vendite di chip sono aumentate del 21% a quota 37,7 miliardi di dollari. L'Associazione ha previsto inoltre un risultato da record per l'intero 2017.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 18,96 e successiva a quota 19,35. Supporto a 18,57.





© RIPRODUZIONE RISERVATA