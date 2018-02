Sui Frecciarossa un cult del Made in Italy: pasta pomodoro e basilico calda a bordo

(Teleborsa) - Un ritorno al passato dal sapore di novità, quella pasta asciutta condita con pomodoro e basilico, cotta a bordo del treno e servita calda nel piatto, come nell'abituale intimità casalinga.La pasta, uno dei simboli dell'italianità culinaria, in questo caso, servita sul 40 per cento dei Frecciarossa al alta velocità per chi viaggia nelle ore di pranzo e cena.Un servizio Frecciarossa interamenteapprezzato a livello internazionale per la tecnologia d'avanguardia, il confort di chi viaggia e appunto il buon gusto italiano.A bordo del, abbiamo chiesto a, Amministratore delegato e direttore generaledal settembre 2017, il perché di questa scelta.Ora appunto giunge questo tocco gastronomico che intende. La novità interessa i passeggeri Frecciarossa serviti dagli, convogli che già disponevano di carrozza ristorante con annessa cucina, con un menù composto da primo piatto, la pasta pomodoro e basilico, appunto, un trittico di formaggi, macedonia di frutta, acqua e caffè. Il tutto ad un. Altre bevande disponibili su richiesta.