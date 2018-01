Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 26.252,12 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500 , che archivia la seduta a 2.837,54 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,63%); sulla parità lo S&P 100 (-0,07%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti Finanziario (+0,68%) e Telecomunicazioni (+0,66%). Nel listino, i settori Information Technology (-0,91%) e Utilities (-0,59%) sono stati tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+2,16%), Verizon Communication (+1,92%), Nike (+1,40%) e American Express (+1,36%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su General Electric , che ha terminato le contrattazioni a -2,61%.



Senza slancio Apple , che negozia con un -0,02%.



In rosso Intel , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.



Discesa modesta per Merck & Co , che cede un piccolo -0,84%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Fastenal (+4,50%), Netflix (+4,39%), Jd.Com (+3,45%) e Dish Network (+3,02%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Texas Instruments , che ha archiviato la seduta a -8,50%.



In apnea American Airlines , che arretra del 6,00%.



Tonfo di Microchip Technology , che mostra una caduta del 3,21%.



Composta Netease , che cresce di un modesto +0,93%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA