Tassi USA, Harker (Fed Philadelphia) vede solo due rialzi nel 2018

(Teleborsa) - La Federal Reserve sembra piuttosto incerta sul ritmo del rialzo dei tassi di interesse nell'anno da poco iniziato.



Parlando in occasione di un meeting prezzo l'American Economic Association il Presidente della Fed di Philadelphia Patrick Harker ha detto di non attendersi, per questo 2018, più di due nuovi rialzi dei tassi di interesse.



Secondo Harker, che attualmente non è un membro votante del comitato di politica monetaria della Banca Centrale americana, quest'anno l'economia statunitense dovrebbe crescere leggermente meno del 2,5% mentre l'inflazione salirà sopra il target della Fed del 2% nel 2019. "Se i prezzi dovessero mantenersi deboli sarebbe un grande problema", ha dichiarato.



Ieri anche il numero uno della Fed di St. Louis James Bullard ha frenato sul ritocco all'insù del prezzo del denaro, spiegando che potrebbe causare una recessione.



Le parole di Harker e Bullard sono in contrasto con quanto emerso dai Verbali dell'ultimo meeting del FOMC, ossia che il rialzo dei tassi di interesse potrebbe procedere con un passo più spedito rispetto a quanto preventivato.



Attualmente gli analisti stimano tre rialzi nel corso del 2018.

