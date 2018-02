Terna presenta dati preliminari 2017

(Teleborsa) - Il CdA di Terna ha approvato i dati preliminari consolidati del 2017 che prevede ricavi consolidati pari a circa 2,25 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,1 miliardi di euro del 2016. La variazione - spiega la nota del gruppo energetico - è imputabile, oltre che al completamento degli investimenti programmati, alla crescita del portafoglio di asset remunerati a seguito dell'integrazione della porzione di Rete di Trasmissione Nazionale acquisita a fine 2015 dal Gruppo FS.



L'EBITDA (Margine Operativo Lordo) raggiunge 1,6 miliardi di euro, in crescita rispetto al dato del 2016 (1,54 miliardi di euro), come diretta conseguenza della crescita del perimetro degli asset regolati remunerati.



Gli investimenti totali del gruppo ammontano a oltre 1 miliardo di euro, in crescita rispetto ai circa 0,9 miliardi di euro del 2016.



L'Indebitamento Finanziario Netto si attesta a circa 7,8 miliardi di euro, in riduzione di circa 0,2 miliardi di euro rispetto al dato registrato a fine 2016 (circa 8 miliardi di euro), per effetto principalmente della buona generazione di cassa dell'esercizio.







