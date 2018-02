Tesoro offre fino a 6 miliardi di BTP in asta fine mese

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia ha pubblicato i dettagli dell'asta di titoli di Stato di medio-lungo termine che si terrà a fine mese, per essere esatti il 27, 28 febbraio e il prossimo 1° marzo.



Saranno collocati 3-4 miliardi di BTP a 5 anni, 1,5-2 miliardi di BTP a 10 anni.



In asta anche CCTeu per un importo compreso tra 1,25 e 1,75 miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA