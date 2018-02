Tiscali smentisce trattative con Fastweb

(Teleborsa) - Tiscali smentisce l'esistenza di operazioni con Fastweb.



"In merito ai rumors di stampa relativi ad operazioni di acquisizione di pacchetti azionari di Tiscali da parte di Fastweb, la società precisa di non essere al corrente di alcuna trattativa in corso.

Precisa inoltre che è privo di fondamento ogni presunto accordo tra le due aziende in relazione ad azioni verso altri operatori" spiega la società di tlc in una nota.

