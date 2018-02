Btp, collocati titoli per oltre 7 miliardi: tassi in leggero aumento

Il Tesoro colloca circa 7,7 miliardi di euro di Btp. Nel dettaglio sono stati collocati Btp a tre, sette e trent'anni per un ammontare vicino al target massimo (7,677 miliardi rispetto ai 7,75 mld offerti) e con rendimenti in lieve salita rispetto all'asta precedente.



Sono stati collocati 2,5 mld di Btp a tre anni (importo massimo offerto) con un rendimento lordo dello 0,05% appena un punto base in più rispetto al precedente collocamento.



Sulla scadenza a sette anni sono stati collocati 2,927 mld su un importo massimo offerto di 3 mld. Il rendimento è stato dell'1,43% +8 punti base rispetto dell'asta precedente.



Infine, sono stati collocati 2,25 mld di BTP a 30 anni (importo massimo offerto) a fronte di un importo richiesto di 2,99 mld, con un rendimento lordo del 3,16%. Rapporto di copertura a 1,33.





