Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,21%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500 , che si porta a 2.810,3 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,02%); leggermente positivo lo S&P 100 (+0,33%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti Beni di consumo primario (+1,11%), Beni di consumo secondari (+0,87%) e Finanziario (+0,68%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+4,83%), Goldman Sachs (+2,04%), Home Depot (+1,50%) e Caterpillar (+1,34%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su IBM , che ha terminato le contrattazioni a -3,96%.



Seduta drammatica per General Electric , che crolla del 3,14%.



Fiacca American Express , che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.



Discesa modesta per Boeing , che cede un piccolo -0,69%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Ross Stores (+2,58%), Nvidia (+2,53%), O'Reilly Automotive (+2,51%) e Autodesk (+2,43%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Skyworks Solutions , che ha terminato le contrattazioni a -3,05%.



Sensibili perdite per Micron Technology , in calo del 2,82%.



Andamento positivo per Broadcom , che avanza di un discreto +1,5%.



Vendite su Ctrip.Com International , che registra un ribasso dell'1,26%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA