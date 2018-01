Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, lo S&P-500 termina la giornata in aumento dello 0,81%. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,05%), come l'S&P 100 (0,9%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti Telecomunicazioni (+2,35%), Energia (+2,10%) e Beni di consumo secondari (+1,09%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Verizon Communication (+2,97%), Goldman Sachs (+2,11%), Intel (+2,07%) e Microsoft (+1,79%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike , che ha chiuso a -1,26%.



Tentenna Apple , con un modesto ribasso dello 0,82%.



Giornata fiacca per General Electric , che segna un calo dello 0,55%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+8,68%), Netflix (+3,23%), Ebay (+2,99%) e Biomarin Pharmaceutical (+2,91%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ulta Beauty , che ha chiuso a -3,74%.



Seduta drammatica per Symantec , che crolla del 3,35%.



Preda dei venditori Dentsply Sirona , con un decremento dell'1,86%.



Si concentrano le vendite su Hasbro , che soffre un calo dell'1,84%.

