Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,54%, mentre, al contrario, resta piatto lo S&P-500 , con chiusura su 2.839,25 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,04%), come l'S&P 100 (0,1%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti Utilities (+1,53%), Sanitario (+0,89%) e Materiali (+0,71%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto Energia , che ha riportato una flessione di -0,77%.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+2,51%), 3M (+1,87%), Johnson & Johnson (+1,65%) e United Technologies (+1,50%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Apple , che ha archiviato la seduta a -1,79%.



Calo deciso per General Electric , che segna un -1,58%.



Tentenna Cisco Systems , con un modesto ribasso dello 0,64%.



Giornata fiacca per Chevron , che segna un calo dello 0,57%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Netflix (+3,21%), Intuitive Surgical (+2,82%), Regeneron Pharmaceuticals (+2,22%) e Biogen (+2,09%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Xilinx , che ha archiviato la seduta a -5,09%.



Seduta drammatica per Lam Research , che crolla del 5,00%.



Sensibili perdite per Broadcom , in calo del 3,73%.



In apnea Analog Devices , che arretra del 3,52%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA