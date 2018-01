Tonici i mercati europei. FCA corre senza sosta

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, seguendo la scia rialzista di Wall Street che venerdì ha aggiornato nuovi record.



Lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,199, in attesa di nuove mosse dalla BCE. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 61,5 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,01%.



Tra i listini europei, Francoforte , riflette un moderato aumento dello 0,49%. Poco mosso Londra , -0,03%, mentre è frazionale la salita di Parigi , +0,30%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,36% a 22.844 punti.



In buona evidenza a Milano i comparti Automotive (+1,83%), Chimico (+1,10%) e Materie prime (+1,01%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+2,68%) che apre sopra quota 18 euro proseguendo il rally delle ultime sedute.



Tra gli altri industriali, bene Pirelli & C (+0,97%) e CNH Industrial (+0,86%).



Tra i petroliferi, bene Tenaris (+1,03%), frazionale la salita di Saipem +0,51%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari , che prosegue le contrattazioni a -0,71%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technogym (+6,70%), Tamburi (+1,92%), Biesse (+1,78%) e Diasorin (+1,69%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sias , che prosegue le contrattazioni a -0,79%.

