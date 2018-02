Toyota annuncia conti record e rialza view esercizio 2018

(Teleborsa) - La casa d'auto giapponese Toyota oggi ha annunciato risultati record nel 3° trimestre ed ha alzato le previsioni per l'esercizio 2018 che si chiuderà il prossimo 31 marzo.



Il trimestre si è chiuso con una crescita dell'utile operativo del 54% a 673,6 miliardi di yen rispetto ai 438,59 miliardi dell'anno prima. Nell'arco dei 9 mesi invece ha realizzato una crescita dell'utile netto superiore al 40% a 2.000 miliardi di yen e vendite in aumento dell'8% a 21.800 miliardi di yen.



Grazie a questi risultati sopra le attese, Toyota ha migliorato la view sul 2018, indicando una crescita dell'utile netto a 2.400 miliardi di yen (pari a circa 22 miliardi di dollari), che supera ampiamente il target indicato a novembre di 1.950 miliardi di yen. La stima sulle vendite è stata ritoccata a 29.000 miliardi di yen contro i 28.500 miliardi segnalati in precedenza.







